أرسلت البوسنة والهرسك، الجمعة، 54 شاحنة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع جنوبي تركيا.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن المساعدات قدمها مواطنون بوسنيون وشركات محلية في إطار حملة إنسانية أطلقتها جمعية "Pomozi.ba".

وفي تصريحات خلال انطلاق الشاحنات، أعرب السفير التركي لدى سراييفو صادق بابور غيرغين، عن شكره لجميع المساهمين في الحملة.

بدوره قال مؤسس جمعية "Pomozi.ba" إلفير كارا ليتش، إن المساعدات جمعت خلال 10 أيام وشارك فيها عشرات آلاف الأشخاص.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​