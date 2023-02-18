أعلنت القوات المسلحة القطرية الجمعة تقديمها مساعدات إنسانية لتركيا لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مؤخراً.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن "طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الأميرية حملت إلى تركيا الأسبوع الماضي أربع طائرات هليكوبتر من نوع أجوستا".

وأشار البيان إلى أن المساعدات شملت "آليات ومعدات صيانة وفريقاً طبياً للعمل ضمن المستشفيات الميدانية وتقديم الإخلاء الطبي ودعم المتضررين في المناطق المنكوبة".

وتضمّنت المساعدات مجموعة خيام عائلية ومواد غذائية وطروداً شتوية وسلال نظافة عائلية وحزمة إيواء وبطانيات وغيرها من الأدوات الضرورية، وفق البيان.

وذكر البيان أن المساعدات شملت أيضاً مستشفيات ميدانية قدمها الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية.

والخميس أعلنت قطر تقديمها مساعدات إنسانية لضحايا زلزال تركيا وسوريا بنحو 70 مليون دولار، مع استمرارها في متابعة أولويات دعم جهود الإنقاذ ورفع المعاناة عن المتضررين.

الطائرة الإغاثية السعودية الـ12

استقبل مطار غازي عنتاب جنوبي تركيا الجمعة طائرة إغاثية جديدة أرسلتها المملكة العربية السعودية إلى ضحايا الزلزال المدمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرة الإغاثية الـ12 تحمل على متنها 75 طناً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

وأوضحت أن المساعدات تأتي "ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية".

وحسب تقرير آخر للوكالة واصل فريق البحث والإنقاذ السعودي مهامه وأعماله لمساعدة المتضررين في زلزال تركيا لليوم الثامن في 46 موقعاً ضمن 3 مدن تركية ضمن أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأسهم في تحديد وانتشال عديد من الضحايا.

7.9 مليون دولار في 3 ساعات

وفي الإمارات والبحرين أسفرت حملتا تبرعات لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا الجمعة عن جمع 7.9 مليون دولار خلال 3 ساعات.

جاء ذلك وفق مصدَرين رسميين بالبلدين الخليجيين، ضمن جهود إقليمية ودولية لنقل مساعدات إنسانية إلى منكوبي الزلزال.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن "الحملة الإغاثية التي دعت إليها الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة حاكم الشارقة ورئيسة مؤسسة القلب الكبير نجحت بجمع 15 مليوناً و649 ألفاً و140 درهماً ( نحو 4.2 مليون دولار) لإغاثة المتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا".

ووفق المصدر ذاته "فتحت مؤسسة القلب الكبير بمشاركة جمعية الشارقة الخيرية باب التبرع عبر بث مباشر استمر ثلاث ساعات الجمعة، على كل قنوات ومنصات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (رسمي)".

في سياق متصل أفادت وكالة الأنباء البحرينية مساء الجمعة بأن "تليفزيون البحرين (رسمي) نظم بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملة وطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا بعنوان يوم التضامن".

وأسفرت الحملة عن "جمع أكثر من 3.7 مليون دولار خلال 3 ساعات لدعم ضحايا زلزال سوريا وتركيا"، وفق المصدر ذاته.

وفي ليبيا أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن "لجنة احتفالات الذكرى الـ12 لثورة 17 فبراير/شباط (2011) أطلقت حملة تبرعات لضحايا زلزال تركيا وسوريا مساء الجمعة خلال فاعليات الاحتفاء بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس".