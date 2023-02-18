أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة عن شكره للدول التي قدمت الدعم الإنساني اللازم لبلاده عقب الزلازل المدمر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها من مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وقال جاوش أوغلو إن وزارته وجهت عقب الزلازل نداء للحصول على مساعدة دولية على أعلى مستوى، مؤكداً: "الجميع استجابوا لها".

وأشاد بـ"الخطوات الصادقة" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والدول بشكل منفرد من أجل تقديم الدعم لتركيا.

وتابع جاوش أوغلو: "شكراً جزيلاً لهم أيضاً. لقد فعّلت منظمة الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي آليات حالات الطوارئ".

ولفت إلى تأسيس نظام لضمان وصول المساعدات العينية والنقدية المقدمة من المواطنين المغتربين والدول الصديقة والشقيقة إلى تركيا.

والسادس من فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.