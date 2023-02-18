سياسة
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"الجميع استجاب لندائنا".. جاوش أوغلو يشكر الدول الداعمة لتركيا عقب الزلازل
أعرب وزير الخارجية التركي عن شكره للدول التي قدمت الدعم الإنساني اللازم لبلاده عقب الزلزال المدمر. وقال إن وزارته وجهت نداءً للحصول على مساعدة دولية على أعلى مستوى، مؤكداً استجابة الجميع لها.
"الجميع استجاب لندائنا".. جاوش أوغلو يشكر الدول الداعمة لتركيا عقب الزلازل
جاوش أوغلو في أثناء جولته بولاية غازي عنتاب المتضررة جراء الزلازل / صورة: AA
18 فبراير 2023

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة عن شكره للدول التي قدمت الدعم الإنساني اللازم لبلاده عقب الزلازل المدمر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها من مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وقال جاوش أوغلو إن وزارته وجهت عقب الزلازل نداء للحصول على مساعدة دولية على أعلى مستوى، مؤكداً: "الجميع استجابوا لها".

وأشاد بـ"الخطوات الصادقة" التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والدول بشكل منفرد من أجل تقديم الدعم لتركيا.

وتابع جاوش أوغلو: "شكراً جزيلاً لهم أيضاً. لقد فعّلت منظمة الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي آليات حالات الطوارئ".

ولفت إلى تأسيس نظام لضمان وصول المساعدات العينية والنقدية المقدمة من المواطنين المغتربين والدول الصديقة والشقيقة إلى تركيا.

والسادس من فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان متتاليان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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