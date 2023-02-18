سياسة
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عبر باب الهوى.. نقل جثامين 1590 سورياً قضوا بالزلازل من تركيا إلى بلادهم
وصلت جثامين 1590 سورياً قضوا جراء الزلازل المدمّرة التي ضربت جنوبي تركيا إلى بلادهم عبر معبر "باب الهوى" الحدودي بين البلدين، لدفنهم هناك، فيما عبر أكثر من 6 آلاف سوري إلى الشمال السوري لدفن أقاربهم أو للبقاء عند أقاربهم بعد انهيار منازلهم.
عبر باب الهوى.. نقل جثامين 1590 سورياً قضوا بالزلازل من تركيا إلى بلادهم
المسؤول الإعلامي لمعبر باب الهوى: الجثامين بدأت القدوم من تركيا منذ اليوم الأول للزلزال / صورة: AA
18 فبراير 2023

نُقلت جثامين 1590 سورياً توفّوا جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا إلى بلادهم عبر معبر "باب الهوى" الحدودي بين البلدين.

وحسب مراسل الأناضول سُلّمت الجثامين لأقاربهم في الجانب السوري من المعبر الحدودي.

كما عبر أكثر من 6 آلاف سوري بعد الزلزال إلى الشمال السوري لدفن أقاربهم أو للبقاء عند أقاربهم بعد انهيار منازلهم.

وفي حديث للأناضول قال المسؤول الإعلامي للمعبر مازن علوش إن الجثامين بدأت القدوم من تركيا منذ اليوم الأول للزلزال.

وذكر أنّ بعض الأُسر توفيت بالكامل جراء الزلزال وبعضها فقدت بين 10 و15 من أفرادها.

وفي وقت سابق الخميس قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا مهند هادي إن ما يقرب من 4.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات في شمال غربيّ سوريا.

وحذر من أن "الدمار الذي خلّفه هذا الزلزال لا يمنحنا كثيراً من الأمل في أن هذه ستكون نهايته"، مشيراً إلى أنه حتى قبل الزلازل كان نحو 4.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في شمال غربي سوريا، وأن كثيراً منهم نزح بالفعل وأصبح الآن بلا مأوى أو نزحوا مرة أخرى.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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