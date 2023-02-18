تلعب المدن الطبية دوراً مهماً في تضميد جروح آلاف من ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي تركيا بعدما لعبت دوراً مماثلاً في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وتحولت المدن الطبية العاملة في جميع أنحاء تركيا إلى مراكز لمكافحة وباء كورونا، الذي انتشر حول العالم نهاية 2019، واستمرت تأثيراته لأشهر لاحقة.

وبفضل مهابط الطائرات المروحية الموجودة في المدن الطبية لعبت هذه المدن التي وصل عددها في تركيا حتى الآن إلى 20، دوراً حاسماً في توفير العلاج للمصابين جراء ضحايا الزلزال في قهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزالان متتاليان جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوتهما 7.7و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وخلفت الزلازل دماراً هائلاً في قهرمان مرعش وولايات مجاورة، هي غازي عنتاب وشانلي أورفة ودياربكر وأضنة وآدي يامان وعثمانية وهاطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

وبينما جرى توفير الرعاية الصحية لمعظم المصابين من ضحايا الزلازل في المدن الطبية الموجودة بالولايات المجاورة للمناطق المنكوبة، مثل أضنة ومرسين وقونية وقيصري، جرى نقل عديد من المصابين إلى مختلف المدن الطبية الموجودة في العاصمة أنقرة وإسطنبول بواسطة الطائرات والمروحيات الطبية التابعة للجيش التركي ووزارة الصحة.

وفي هذه المدن الطبية جرى خلال الأيام العشر الأولى بعد الزلازل توفير الرعاية الصحية لما يقرب من 20 ألف مصاب من الناجين من الزلزال في قهرمان مرعش.

المدن الطبية في أنقرة

وفرت المدن الطبية في أنقرة خدمات صحية متنوعة لـ4 آلاف و289 من ضحايا الزلازل، 3 آلاف و64 منهم بمدينة "أتليك" الطبية، وألف و225 في مدينة "بيلكنت" الطبية، فيما تواصل المدينتان الطبيتان توفير الخدمات الطبية لما مجموعه ألف و124 مريضاً، 335 منهم في وحدات العناية المركزة، و789 في عيادات وأجنحة مختلفة.

ونقلت الطائرات والمروحيات التابعة للرئاسة التركية ووزارة الصحة والجيش ما مجموعه 795 مريضاً من منطقة الزلزال إلى أنقرة، وجرى توفير الخدمات الصحية لـ379 مريضاً ممن جرى نقلهم إلى مدينة أتليك الطبية، و270 مريضاً جرى نقلهم إلى مدينة بيلكنت الطبية، إضافة إلى 146 مريضاً جرى نقلهم إلى مستشفيات أخرى في العاصمة.

إضافة إلى ما سبق يجري في المدينتين الطبيتان أتليك وبيلكنت توفير الخدمات الصحية اللازمة لـ82% من المرضى الذين جرى نقلهم من منطقة الزلازل إلى العاصمة بواسطة سيارات الإسعاف.

كما أجريت ألف و120 عملية جراحية لضحايا الزلازل، 60% من تلك العمليات جرت في المدن الطبية الموجودة في مختلف المدن التركية.

المدن الطبية في إسطنبول

وفرت المدن الطبية في إسطنبول خدمات صحية لألف و693 من ضحايا الزلازل، حيث وفرت مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية في إسطنبول، رعاية صحية لـ971 مصاباً، ومدينة "الدكتور لطفي قيردار قرطل" الطبية لـ460 مصاباً.

ووفرت مدينة "البروفيسور الدكتور سليمان يالجين كوزتبه" الطبية لـ154 مصاباً، ومدينة "البروفيسور الدكتور جميل طاشجي أوغلو" الطبية لـ108 مصابين.

كما وفرت المدن الطبية خدمات الرعاية الصحية لمجموعات واسعة من المرضى، في مقدمتهم المرضى الأطفال والحوامل وكبار السن، إضافة إلى الخدمات العادية وخدمات وحدات العناية المركزة، وخدمات أقسام الجراحة العامة والجراحة التجميلية وأمراض الكلى وجراحة العظام والأمراض الباطنية والعناية المركزة.

فيما يواصل الأطباء النفسيون في المدن الطبية، توفير الدعم اللازم للمصابين من ضحايا الزلزال.

مرسين وأضنة

في المدينة الطبية لمدينة مرسين (جنوب) وُضعت خطة طوارئ خاصة منذ اللحظة الأولى للزلزال وجرت مضاعفة عدد الأسرّة ليبلغ عددها ألفاً و850 سريراً في اليوم التالي للزلزال.

كما جرى توفير الخدمات الصحية بالمدينة الطبية لما مجموعه 5 آلاف و300 مصاب من ضحايا الزلزال.

واستقبلت المدينة الطبية أيضاً 20 مريضاً جرى نقلهم جواً بواسطة المروحيات الطبية من مناطق الزلازل، وشهدت إجراء عمليات جراحية لـ550 مريضاً واستقبال 54 امرأة حاملاً من بين الناجين من الزلازل.

و بدأت وحدة العلاج بالأكسجين عالي الضغط بالمدينة، العمل على مدار 24 ساعة من أجل توفير أفضل الخدمات الطبية للمصابين.

كل ما سبق يتزامن مع قيام المدينة الطبية في مدينة أضنة (جنوب) بالمساهمة في توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين جراء الزلزال، حيث استقبلت أعداداً كبيرة من الجرحى الذين نقلوا من منطقة الزلزال بالطائرات المروحية، وجرى توفير الخدمات الطبية لأكثر من 4 آلاف مصاب منذ اليوم الأول.

الأطفال الناجين

استقبلت مدينة قيصري الطبية (وسط) 1910 مصابين جراء الزلزال، 27 منهم جرى نقلهم جوّاً، وكان بينهم 1310 من البالغين و600 من الأطفال.

كما أجريت ما يقرب من 800 عملية جراحية لـ450 مصاباً، في الوقت الذي غادر فيه المدينة الطبية 1432 مريضاً، بعد تلقِّيهم الخدمات الصحية اللازمة.

وجرى بالمدينة الطبية التي يعمل بها 6 آلاف و600 طبيب وممرض وعامل صحي، تنظيم أنشطة للأطفال المتضررين من الزلزال، بمشاركة أطباء نفسيين ومتخصصين بتنمية الأطفال وإخصائيين اجتماعيين ونفسيين لرفع الروح المعنوية للناجين من الزلزال.

ولاية ألازيغ

استقبلت مدينة "فاتح سكين" الطبية بولاية ألازيغ (شرق) المصابين من الزلزال في قهرمان مرعش وآدي يامان وملاطية وشانلي أورفة وهاطاي، فيما قدمت الفرق الطبية بالمدينة خدماتها على مدار 24 ساعة.

وشهدت المدينة الطبية إجراء 600 عملية جراحية لنحو 100 من المصابين جراء الزلزال.

كما تمكنت المدينة الطبية في قونية (وسط) من توفير الخدمات الصحية اللازمة لـ1237 من ضحايا الزلزال، وشهدت المدينة إجراء 50 عملية جراحية للمصابين جراء الزلزال.

كما نظمت المدينة الطبية سوقاً خيرية جرى خلالها تلبية احتياجات ضحايا الزلزال من الأحذية والملابس ومستلزمات الأطفال وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

بناء المدن الطبية

وصل عدد المدن الطبية التي جرى بناؤها بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 20 مدينة طبية في عموم تركيا، 4 منها في إسطنبول و2 في أنقرة.

وتواصل الحكومة التركية بناء 13 مدينة طبية في مدن أنطاليا وأيدين ودنيزلي وديار بكر وإزمير وقوجة إيلي وكوتاهية وأوردو وصقاريا وصامصون وشانلي أورفة وطرابزون وغازي عنتاب.

كما يستمر العمل في بناء مدينتين طبيتين، الأولى بإسطنبول والثانية في ريزة (أقصى الشمال الشرقي).

وتحرص الحكومة التركية على بناء المدن الطبية بطريقة مقاومة للزلازل باستخدام العوازل الزلزالية الموضوعة تحت الأعمدة بالطوابق الأرضية للمباني. ​​​​​​​