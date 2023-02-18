وتعج مدينة قهرمان مرعش بالناس لكنّ الصمت يسود الأرجاء، حيث يأمل أحد الناجين سماع صوت من أعماق أحد أكوام الخرسانة والذكريات التي باتت مشوهة بفعل الدمار.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

الكلبة "تيا"

اخترق الصمت فجأة نباح متحمس عندما ظهر كلب، وبعدها امرأة ترتدي معدات إنقاذ خضراء مموهة.

"تيا" ليست كلبة عادية، ولكنها كلبة مدربة خصيصاً على شم أي علامة للحياة في مناطق الكوارث.

تقود الكلبة "تيا" مدربتها آنا بعيداً عن الموقع بينما يبدأ رجال الإنقاذ التوجه إلى المنطقة التي حددتها "تيا" للتو بضغطة على مخلبها.

وقالت آنا، وهي ضمن مجموعة من 7 أعضاء من قيرغيزستان، للأناضول: "نحن هنا لمساعدة شعب تركيا"، ثم جلست لتأخذ قسطاً من الراحة على رصيف على بعد أمتار قليلة من الموقع، لتنضم فيما بعد زميلتها إلينا التي تقود أيضاً عدداً من الكلاب المدربة.

وشددت على أنها وزميلاتها جئن إلى تركيا "لأن الناس بحاجة إلى المساعدة، ومساعدة الشعب التركي أمر مهم بالنسبة إلينا".

جثث الضحايا

على الجانب الآخر من نفس موقع الكارثة كانت الحفارات تعمل على إزاحة الأنقاض، تزيلها شيئاً فشيئاً، بعد الإبلاغ عن احتمال وجود ضحية تحت الأنقاض.

ينتظر بصبر هذا الاحتمال فريق من أوروبا، لديه مهمة مروعة بشكل خاص تتمثل في التعامل مع جثث ضحايا الكوارث.

وقالت الألمانية كاي سيمان قائدة الفريق إن مهمة مجموعتها "رعاية الموتى".

وأوضحت أنها عملت سابقاً بتركيا في أعقاب زلزال إزميت (شمال غرب) عام 1999، لكن الوضع بعد زلزال قهرمان مرعش "أكثر فظاعة".

وأضافت أنه بمجرد وصولهم إلى إحدى الجثث يبدأ الفريق أخذ عينات لأغراض تتعلق بتحديد الهوية واستخدام مواد حافظة لدرء التحلل الفوري.

فريق "رعاية الموتى"

كما اعتبرت سيمان أن فحص كل جثة وأخذ عينات الحمض النووي وعينات الأسنان "لا يستغرق سوى 10 دقائق".

وقالت إن مهمة الفريق بعد هذا الوقت من الزلزال أصبحت تتعلق بألا "نضيع مزيداً من الوقت وننقل الجثث للدفن".

ويضم فريق "رعاية الموتى" أعضاء من فرنسا وألمانيا وهولندا، ويتوقع أن تنضم إليهم مجموعة ثانية في وقت قريب.