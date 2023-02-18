نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحليلاً قالت إنه يكشف عن تطوير إيران سلاحها الجوي واستعدادها لتسلم المقاتلة الروسية سوخوي-35.

واعتمدت الصحيفة في تحليلها على صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية أظهرت إحداها أنه نموذج بالحجم الطبيعي للطائرة الروسية.

واستندت إلى رسوم ظهرت في مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة الإيرانية لقاعدة جوية جديدة تحت الأرض، حيث تشبه رسوم الطائرات تصميم طائرة سوخوي-35.

إضافة إلى ذلك نشرت الصحيفة الأمريكية صور أقمار صناعية قالت إنها لقاعدة جوية في منطقة جبلية بمقاطعة هرمزجان الواقعة جنوبي إيران.

"عقاب 44"

وفي السابع من فبراير/شباط الجاري أعلن الجيش الإيراني عن أول قاعدة عسكرية جوية له تحت الأرض والمسماة "عقاب 44".

وحسب معلومات أوردها الجيش الإيراني فإن القاعدة المحفورة في أعماق الجبال قادرة على تخزين وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات والمُسيرات.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة إيرانية محلية لزيارة رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، والقائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، إلى القاعدة، احتواءها أيضاً على حظائر للطائرات الحربية ومركز للإصلاح والصيانة وخزانات للوقود ومركز قيادة.