قال وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو اليوم السبت إنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه جنوبي تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال مراد أوزون محمد وكيل أعمال اللاعب للصحفيين في هاطاي حيث عُثر على جثة جناح تشيلسي السابق: "عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. في الوقت الحالي لا يزال مزيد من الأنقاض تجري إزالته. كما عُثر على هاتفه".

وقال مدير نادي هاطاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخراً بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

وقال مدير هاطاي سبور إن اللاعب لم يكن سعيداً قبل اللقاء لأنه شارك في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية الموسم وقرر الرحيل لكنه أجله عقب تسجيل هدف الفوز في مباراة قاسم باشا.

وكان الجناح البالغ 31 عاماً انتقل في سبتمبر/أيلول الماضي من الرائد السعودي إلى هاطاي سبور.

وسجل أتسو قبل ساعات من الزلزال هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

وغرّد أتسو بعد اللقاء: "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

خاض آخر مبارياته الدولية الستين في سبتمبر/أيلول 2019، علماً أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.