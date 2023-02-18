أخرجت فرق البحث والإنقاذ ثلاثة أشخاص بينهم طفل من حطام مبنى مدمر في قضاء أنطاكيا مركز ولاية هاطاي جنوبي تركيا بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال.

وذكر مراسل الأناضول أن فرق البحث والإنقاذ تسابق الزمن من أجل العثور على ناجين من بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا 11 ولاية وكان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.

وبعد جهد كبير بذلته فرق البحث بينهم فريق إنقاذ قرغيزي أمام أنقاض مبنى أملاً في سماع أصوات لأحياء لا يزالون تحت الركام تمكنت الفرق من رصد 3 أشخاص أحياء.

وبعد جهود وعمل متواصل جرى إنقاذ رجل وسيدة وطفل من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى .

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​