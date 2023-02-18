سياسة
2 دقيقة قراءة
منسق أممي: علينا أن نكون أسخياء تجاه تركيا التي وقفت مع الجميع
دعا منسق أممي لتلبية نداء الأمم المتحدة لجمع مساعدات بقيمة مليار دولار لصالج ضحايا الزلازل في تركيا، وأشار إلى أن على العالم أن يكون سخياً مع تركيا لأنها كانت سخية تجاه الآخرين.
منسق أممي: علينا أن نكون أسخياء تجاه تركيا التي وقفت مع الجميع
رودريغيز: علينا أن نكون أسخياء تجاه تركيا لأنها كانت سخية تجاه الآخرين / صورة: AA
18 فبراير 2023

دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة في تركيا ألفارو رودريغيز المجتمع الدولي لأن يكون سخياً تجاه تركيا التي كانت سخية تجاه الآخرين.

كما دعا لتلبية نداء الأمم المتحدة لجمع مساعدات بقيمة مليار دولار لصالح ضحايا زلزال قهرمان مرعش.

جاء ذلك في تصريح للأناضول السبت تطرق خلاله إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.

وأوضح أن الجهود تركزت حتى الآن لعمليات البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال.

وأضاف: "عندما تنتهي مرحلة البحث والإنقاذ، سننتقل إلى ما نسميه المرحلة الإنسانية، لقد وجهنا نداء (لجمع) مليار دولار لهذه المرحلة".

ولفت رودريغيز إلى أن مرحلة المساعدات الإنسانية في الميدان بدأت بالفعل.

وقال: "نحن بحاجة إلى تلبية احتياجات الناس ليُوضعوا في مخيمات مؤقتة وخيام لأجل حياة كريمة".

وتابع: "نسمع من الجميع أن هذه الكارثة لم يسبق لها مثيل. كان الزلزال قريباً جداً من السطح. ما نحتاج إليه الآن هو عملية إعادة بناء مبانٍ مقاومة للزلزال في الولايات الـ11".

ولفت إلى أن تركيا تستضيف عديداً من اللاجئين من مختلف أنحاء العالم وبخاصة من سوريا.

وأضاف: "علينا أن نتذكر هذا وأن نكون أسخياء تجاه تركيا لأنها كانت سخية تجاه الآخرين".

وتابع رودريغيز : "نأمل أن يُقدَّم مليار دولار من عديد من المانحين والدول الصديقة".

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us