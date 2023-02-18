دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة في تركيا ألفارو رودريغيز المجتمع الدولي لأن يكون سخياً تجاه تركيا التي كانت سخية تجاه الآخرين.

كما دعا لتلبية نداء الأمم المتحدة لجمع مساعدات بقيمة مليار دولار لصالح ضحايا زلزال قهرمان مرعش.

جاء ذلك في تصريح للأناضول السبت تطرق خلاله إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.

وأوضح أن الجهود تركزت حتى الآن لعمليات البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال.

وأضاف: "عندما تنتهي مرحلة البحث والإنقاذ، سننتقل إلى ما نسميه المرحلة الإنسانية، لقد وجهنا نداء (لجمع) مليار دولار لهذه المرحلة".

ولفت رودريغيز إلى أن مرحلة المساعدات الإنسانية في الميدان بدأت بالفعل.

وقال: "نحن بحاجة إلى تلبية احتياجات الناس ليُوضعوا في مخيمات مؤقتة وخيام لأجل حياة كريمة".

وتابع: "نسمع من الجميع أن هذه الكارثة لم يسبق لها مثيل. كان الزلزال قريباً جداً من السطح. ما نحتاج إليه الآن هو عملية إعادة بناء مبانٍ مقاومة للزلزال في الولايات الـ11".

ولفت إلى أن تركيا تستضيف عديداً من اللاجئين من مختلف أنحاء العالم وبخاصة من سوريا.

وأضاف: "علينا أن نتذكر هذا وأن نكون أسخياء تجاه تركيا لأنها كانت سخية تجاه الآخرين".

وتابع رودريغيز : "نأمل أن يُقدَّم مليار دولار من عديد من المانحين والدول الصديقة".

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.