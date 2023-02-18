سياسة
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نواب الصومال يتبرعون بـ20% من رواتبهم لمتضرري الزلازل
صوت جميع الحاضرين في جلسة مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الأولى للبرلمان) السبت لصالح قرار بالتبرع بنسبة 20% من رواتب نواب المجلس لإغاثة متضرري الزلازل في تركيا.
نواب الصومال يتبرعون بـ20% من رواتبهم لمتضرري الزلازل
حضر الجلسة 150 عضواً من أصل 275 عدد أعضاء مجلس الشعب، وجميعهم صوتوا لصالح القرار (أرشيفية)/ صورة: AA
18 فبراير 2023

صوت مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الأولى للبرلمان) السبت لصالح قرار بالتبرع بنسبة 20% من رواتب نواب المجلس لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الشعب في العاصمة مقديشو، حسب مراسل الأناضول.

وقال عبد الله عمر ابشرو، النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب، الذي ترأس الجلسة، إن "أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة صوتوا لصالح التبرع بـ20% من رواتب نواب المجلس لصندوق الإغاثة لدعم منكوبي زلزال تركيا".

وحضر الجلسة 150 عضواً من أصل 275 عدد أعضاء مجلس الشعب، وجميعهم صوتوا لصالح القرار.

من جانبه قال النائب محمد أحمد بيري في كلمة له خلال الجلسة إنه "يوم عظيم لنا كالصوماليين يوم رد الجميل لأشقائنا الأتراك الذين قدموا لنا كثيراً للخروج من أزماتنا".

وفي سياق متصل أعلنت بلدية مقديشو التبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصالح المتضررين من زلزال تركيا، فيما أعلنت مجموعة شركة "دهب شبيل" المحلية التبرع بـ200 ألف دولار لصالح صندوق الإغاثة الصومالي لدعم منكوبي زلزال تركيا.

والأربعاء أعلن الصومال تشكيل لجنة حكومية لدعم متضرري زلزال تركيا تضم وزراء وعلماء دين.

ووفق وزير العدل الصومالي فإن اللجنة الوطنية ستعلن الاثنين المقبل حصيلة حملة التبرعات للمشاركة في الجهود الدولية لدعم المتضررين من الزلزال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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