سياسة
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صور | ملاطية.. فرق "آفاد" تُواصِل إقامة منازل مسبقة الصنع لمتضرري الزلازل
اكتملت في ولاية ملاطية التركية، 40% من البنية التحتية لمدينة المنازل مسبقة الصنع المخصصة لمنكوبي الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.
صور | ملاطية.. فرق "آفاد" تُواصِل إقامة منازل مسبقة الصنع لمتضرري الزلازل
ملاطية.. اكتمال 40 بالمئة من البنية التحتية لمدينة منكوبي الزلزال / صورة: AA
18 فبراير 2023

اكتملت في ولاية ملاطية التركية، 40% من البنية التحتية لمدينة المنازل مسبقة التجهيز، المخصصة لمنكوبي الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد.

وتواصل فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) السبت أعمال بناء المدينة على مساحة إجمالية قدرها 190 ألف متر مربع.

وسيجرى نصب 2100 منزل في المدينة، وتبلغ مساحة المنزل 21 متراً مربعاً، والمنازل مزودة بالمرافق الأساسية مثل المرحاض والحمام والتدفئة.

وبدأت الفرق بتركيب المنازل في الأماكن التي انتهت فيها أعمال البنية التحتية.

ومن المنتظر إيواء 10 آلاف و500 شخص في المدينة عقب الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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