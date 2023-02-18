سياسة
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فلسطين.. حملة شعبية جديدة لجمع تبرعات لمنكوبي زلازل تركيا وسوريا
أعلن رئيس الغرفة التجارية في مدينة الخليل الفلسطينية بدء استقبال المساعدات في إطار حملة جديدة لجمع التبرعات النقدية لصالح منكوبي الزلازل في تركيا وسوريا، مشيراً إلى أن أهمية الحملة تكمن في كونها رسالة إنسانية أكثر من قيمتها المادية.
فلسطين.. حملة شعبية جديدة لجمع تبرعات لمنكوبي زلازل تركيا وسوريا
حملة شعبية جديدة في فلسطين لجمع تبرعات لمنكوبي زلازل تركيا وسوريا / صورة: AA
18 فبراير 2023

انطلقت في فلسطين السبت حملة جديدة لجمع التبرعات النقدية لصالح منكوبي الزلازل في تركيا وسوريا.

ويشرف على الحملة القطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل (جنوب)، بالتعاون مع محافظة الخليل (جهة حكومة)، والغرف التجارية في المحافظة والاتحادات التخصصية والنقابات المهنية.

والخميس، أعلن رئيس الغرفة التجارية في الخليل عبده إدريس، خلال مؤتمر صحفي، بدء استقبال المساعدات الإنسانية النقدية في الغرفة التجارية ابتداءً من السبت.

فيما قال إدريس، إن الحملة بدأت فعلاً السبت فتح صناديق التبرع.

وأضاف: "بدأنا تنفيذ الحملة (...) والتواصل مع رجال الأعمال، وسنعقد اجتماعاً معهم لنعمل معاً قدر المستطاع".

وتابع أن أهمية الحملة تكمن في كونها "رسالة إنسانية أكثر من قيمتها المادية لأهلنا في سوريا وتركيا، في ظل الألم والأعباء التي يعاني منها الفلسطينيون".

وذكر أن الحملة غير محددة بسقف زمني، وأن لجنة ستتولى التواصل مع الجهات المعنية في تركيا وسوريا لإيصال المساعدات التي سيجرى جمعها.

وسبق أن نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، حملة "أغيثوهم" وجمعت نحو 1.37 مليون دولار لصالح منكوبي الزلزال.

كما شاركت فلسطين بفريقَي دعم ومساعدة لتركيا وسوريا لمساعدة المتضررين من الزلازل.​​​​​​​

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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