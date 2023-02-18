في خيام نصبها أفراد من الجيش التركي في ولاية غازي عنتاب التركية يشارك الأطفال في أنشطة مختلفة هدفها رسم الابتسامة على وجوههم لإبعادهم عن آثار الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.

ونصب أفراد من الجيش التركي 3 خيام كبيرة في مركز قضاء إصلاحية المتضرر من الزلازل، لاستخدامها مدرسة للأطفال.

وتقام في الخيام أنشطة مختلفة لا سيّما الرسم والتلوين وألعاب الذكاء.

والهدف من خيام الأنشطة رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإبعادهم عن آثار الزلازل.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.