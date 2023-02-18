سياسة
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شاهد | خيام في غازي عنتاب للترفيه عن الأطفال وإبعادهم عن آثار الزلازل
نصب أفراد من الجيش التركي خياماً في غازي عنتاب المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا، لاستخدامها مدرسة ولإجراء أنشطة تبعدهم عن آثار كارثة الزلازل.
شاهد | خيام في غازي عنتاب للترفيه عن الأطفال وإبعادهم عن آثار الزلازل
خيام في غازي عنتاب للترفيه عن الأطفال وإبعادهم عن آثار الزلازل / صورة: AA
18 فبراير 2023

في خيام نصبها أفراد من الجيش التركي في ولاية غازي عنتاب التركية يشارك الأطفال في أنشطة مختلفة هدفها رسم الابتسامة على وجوههم لإبعادهم عن آثار الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.

ونصب أفراد من الجيش التركي 3 خيام كبيرة في مركز قضاء إصلاحية المتضرر من الزلازل، لاستخدامها مدرسة للأطفال.

وتقام في الخيام أنشطة مختلفة لا سيّما الرسم والتلوين وألعاب الذكاء.

والهدف من خيام الأنشطة رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإبعادهم عن آثار الزلازل.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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