أعلن حسين الشبلي الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية (رسمية)، عزم الهيئة تكثيف قوافل وطائرات الإغاثة إلى تركيا وسوريا لمساعدة البلدَين على تحمل تبعات الزلازل التي ضربت مناطق جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشبلي، السبت على هامش تسيير 7 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية إلى سوريا، وفق وكالة الأناضول.

وقال الشبلي، إن "الهيئة الهاشمية تعمل على تجهيز قافلتين بريتين بعدد 14 شاحنة إلى سوريا بالإضافة إلى طائرة مساعدات إغاثية إلى تركيا، سيجرى تسييرها الاثنين المقبل، حسب قوائم الاحتياجات الواردة من البلدين".

وأشار إلى أنه سيجرى تسليم القافلتين إلى منظمات الأمم المتحدة في سوريا والسلطات المعنية في تركيا.

وأضاف الشبلي، أن "حجم المساعدات التي جرى إرسالها إلى سوريا وتركيا وصل إلى أكثر من 970 طناً، من خلال الجسر الجوي والبري الذي أطلقته المملكة الأردنية".

وذكر أنه "سيجرى تكثيف القوافل البرية إلى سوريا إضافة إلى طائرات الإغاثة لتركيا".

وفي وقت سابق، كشف الشبلي في مقابلة مع الأناضول، أن بلاده أرسلت إلى تركيا وسوريا على مدار أسبوع 12 طائرة و21 شاحنة إغاثية و10 سيارات إسعاف، إضافة إلى البدء بنقل 10 آلاف خيمة.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.