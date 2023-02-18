سياسة
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صور | قافلة مساعدات يمنية لإغاثة المتضررين من الزلازل جنوبي تركيا
انطلقت السبت قافلة إغاثية يمنية، مكونة من 10 شاحنات لمساندة المتضررين من الزلازل المدمرة جنوبي تركيا، بالتعاون بين الجالية والسفارة اليمنية في تركيا.
صور | قافلة مساعدات يمنية لإغاثة المتضررين من الزلازل جنوبي تركيا
قافلة مساعدات يمنية لإغاثة المتضررين من الزلازل جنوبي تركيا / صورة: AA
18 فبراير 2023

انطلقت السبت قافلة إغاثية يمنية لمساندة المتضررين من الزلازل المدمرة جنوبي تركيا.

وقال وديع عطا ناطق إعلامي باسم "الحملة اليمنية لمساندة متضرري الزلزال"، إن "القافلة انطلقت من مدينة إسطنبول إلى المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا بالتنسيق مع السلطات المحلية".

وأضاف عطا في تصريح لوكالة الأناضول أن القافلة "مكونة من 10 شاحنات تحمل مواد غذائية وطبية وإيوائية".

ولفت إلى أن "الحملة اليمنية استطاعت منذ إعلانها جمع تبرعات تجاوزت 17 مليون ليرة تركية (نحو 900 ألف دولار) لمساندة المتضررين من الزلزال جنوبي تركيا".

وتابع: "هذا أقل واجب تجاه الأشقاء الأتراك الذين احتضنوا اليمنيين وكانوا على الدوام داعمين للشعب اليمني في مختلف الظروف".

وهذه الحملة جرى إعلانها في 6 فبراير/ شباط الجاري بالتعاون بين الجالية والسفارة اليمنية في تركيا.

ومن المنتظر تسليم القافلة إلى هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على أن تتبعها قافلة أخرى إلى الشمال السوري.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدَين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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