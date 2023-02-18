سياسة
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صور | أكثر ميلاً من برج بيزا.. مئذنة تاريخية جنوب تركيا تنجو من الزلازل
رغم ميلها الشديد ظلت مئذنة مسجد أولو جامع بولاية ألازيغ التركية شامخة ونجت من كل الزلازل التي ضربت المنطقة.
صور | أكثر ميلاً من برج بيزا.. مئذنة تاريخية جنوب تركيا تنجو من الزلازل
أكثر ميلاً من برج بيزا.. مئذنة تاريخية جنوب تركيا تنجو من الزلازل / صورة: AA
18 فبراير 2023

نجت المئذنة المائلة لمسجد أولو جامع بولاية ألازيغ جنوبي تركيا من الزلازل التي ضربت المنطقة في 6 فبراير/شباط الجاري.

وكانت المئذنة نجت أيضاً من الزلزال الذي ضرب الولاية عام 2020 وبلغت قوته 6.8 درجة. وتعد درجة ميلها أكثر من درجة ميل برج بيزا في إيطاليا.

أُدرجت المئذنة على قائمة اليونسكو المؤقتة للتراث العالمي ومن المرجح أن يكون المسجد شُيّد بين عامي 1156-1157 ويعد من أقدم المساجد التركية في الأناضول.

وفي تصريحات لـTRT قال زولكوف دميرطاش مختار حي هربوط حيث تقع المئذنة إن الحي بأكمله وخصوصاً قلعة هربوط والمسجد والمئذنة المائلة لم يصبها أي ضرر من الزلازل مشيراً إلى أن المئذنة أكثر ميلاً من برج بيزا المائل في إيطاليا.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.

مصدر:TRT عربي
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