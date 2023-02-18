منذ الأيام الأولى لوقوع الزلازل المدمرة جنوبي تركيا، استنفر عمال المناجم كل طاقتهم لإنقاذ أرواح السكان العالقين تحت الأنقاض.

وعلى مدار الأيام الماضية، سطر أولئك العمال بطولات مشرفة في دعم وإسناد فرق البحث والإنقاذ وساهموا في منح النور مجدداً للعالقين تحت أنقاض المباني المدمرة.

في هذا الصدد، قال محمد بامبال، الذي يعمل في قطاع المناجم منذ 16 عاماً إنه شارك في جهود البحث والإنقاذ في منطقة أفشين في قهرمان مرعش، معرباً عن سعادته بإنقاذ أرواح المدنيين.

وأضاف: "طوال عمليات البحث لم نفكر بالتوقف للحظة واحدة، أنقذنا شخصَين، أحدهما سيدة حامل، واستطعنا الدخول إلى أكثر الأماكن صعوبة".

ولفت إلى أنه على الرغم من طبقات الملابس التي كانوا يرتدونها من 4 إلى 5 طبقات كان للبرد نصيب منهم، لكن ذلك لم يمنعهم مواصلة أعمال الإنقاذ.

وذكر بامبال أنهم بكوا بفرح عند كل عملية إنقاذ ناجحة، وقالوا إنهم كانوا يساعدون الناس تحت الأنقاض كما لو كانوا أقاربهم.

من جانبه، قال مراد بشير وهو يعمل في المناجم منذ 17 عاماً إنه شارك في جهود البحث والإنقاذ في آدي يامان، وساعد بدوره الناس قدر الإمكان.

ولفت إلى أن عمال المناجم استخدموا تكتيكات وتقنيات تعلموها في المناجم من أجل انتشال الناس من تحت الأنقاض والدخول إلى الأماكن صعبة الوصول.

ولم يستطع عمال مناجم الفحم تجاهل كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا ولم يوفروا جهداً لمساعدة المنكوبين في الكارثة.

وبالتزامن مع بدء أنشطة البحث والإنقاذ يوم السادس من فبراير/شباط، أفادت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية أنه جرى نقل ما مجموعه 2103 من عمال المناجم في شركة الفحم الصلب التركية (TTK) ومشاريع الفحم التركية (TKİ)، بالإضافة إلى شركات التعدين الخاصة إلى منطقة الزلزال للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ بعد الزلازل التي ضربت عشر مدن جنوبي تركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن عمال المناجم في تركيا يملكون خبرات كبيرة في أنشطة البحث والإنقاذ انطلاقاً من طبيعة عملهم الخطيرة على أعماق كبيرة وفي ظروف صعبة، الأمر الذي ظهر جلياً خلال الكارثة الأخيرة والتي تمكنوا فيها من إنقاذ عديد من الأشخاص في المناطق التي عملوا فيها.