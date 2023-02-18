سياسة
2 دقيقة قراءة
عقب زلازل تركيا.. رسالة كراهية إلى مسجد في لندن تتمنى موت مزيد من المسلمين
تلقى مسجد في لندن رسالة كراهية كتبها شخص لم يفصح عن هويته، يعبر عن فرحه لمقتل مسلمين في الزلازل ويتمنى الموت لمزيد منهم.
عقب زلازل تركيا.. رسالة كراهية إلى مسجد في لندن تتمنى موت مزيد من المسلمين
مسجد في لندن يتلقى رسالة كراهية تتمنى موت مزيد من المسلمين / صورة: ِAA / صورة: TRT world
18 فبراير 2023

عقب وقوع الزلازل التي أدت إلى مقتل عشرات آلاف في تركيا وسوريا تلقى مسجد في لندن رسالة كراهية كتبها شخص لم يفصح عن هويته، يعبر عن فرحه لمقتل مسلمين في الزلازل ويتمنى الموت لمزيد منهم.

وقال أركين غوناي رئيس وقف مسجد رمضان الذي يعد أول مسجد تركي في لندن، إن الرسالة تفيض بالكراهية والحقد والعبارات المسيئة.

وأضاف أنه شعر بالاشمئزاز من كثرة البغض والإساءة في الرسالة.

ووفقاً لغوناي جاء بالرسالة: " أود أن أوضح أنني لم أشعر بالحزن لموت آلاف المسلمين. وأنني حزنت حقاً لأن مزيداً من المسلمين لم يمت. ومن المفرح جداً معرفة أن عديداً من الأشخاص سيفقدون أفراداً من عائلاتهم بعد الزلزال. ربما يعد هذا أفضل خبر يمكن أن يسمعه شخص يبغض المسلمين مثلي".

ولفت غوناي إلى أنه تقدم بشكوى للشرطة في لندن ضد كاتب الرسالة، لأن محتواها يمثل جريمة كراهية

أما أبو بكر تيزغيل إمام مسجد العزيزية بمنطقة Stoke Newington في لندن فأكد أيضاً أنه تلقى رسالة تحوي عبارات مزعجة جداً ومسيئة للمسلمين.

وأضاف: "صُدمت من تلقى مثل هذا الرسالة التي تفيض بالكراهية في وقت يتحد فيه العالم لمساعدة منكوبي الزلازل في تركيا وسوريا. هذا أمر مقزز ويمثل جريمة."

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.

وشهدت بريطانيا ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم الكراهية خلال الأعوام الماضية وفق شرطة إنجلترا، إذ بلغ عدد جرائم الكراهية المسجلة العام الماضي أكثر من 155 ألفاً.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us