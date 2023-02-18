قال السفير الإماراتي لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري، إن كل أبناء الإمارات يقفون بجانب تركيا في محنتها في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وقال خلال زيارته للمستشفى الميداني الذي افتتحته الإمارات في قضاء الريحانية بولاية هاطاي، إن "هذا المستشفى يضم 200 سرير و20 وحدة للعناية المركزية وغرفتين للعمليات".

وأضاف لوكالة الأناضول: "جرى إنشاء هذا المستشفى بناء على طلب (رئيس دولة الإمارات) الشيخ محمد بن زايد وأُنشئ سريعا منذ اليوم الأول (للزلزال)، ولا يزال مستمراً حتى هذا اليوم".

وأوضح أنه "هدية مقدمة من الشعب الإماراتي للشعب التركي. ويظهر حجم التعاون والأخوة بيننا كما يظهر للعالم بأسره بأننا نقف بجانب أشقائنا في هذه الأزمة وإن شاء الله ستكون تركيا قوية بمساندة أصدقائها وستخرج من هذه المحنة".

ولفت السفير الإماراتي إلى أنه "منذ اليوم الأول (للزلزال) سيّرنا جسراً جوياً إلى تركيا ووجهنا إليها أكثر من 40 طائرة، كما قدمنا أكثر من مئة ألف طن من المساعدات، وبنينا مستشفيَين ميدانيَّين في تركيا".

ومضى قائلاً: "أطلقنا أيضاً حملة جسور الخير من خلال الهلال الأحمر الإماراتي والشعب الإماراتي بأسره يقف بجانب أشقائهم هنا في تركيا، وبإذن الله سيخرجون من هذه الأزمة قريباً جداً".

وزاد الظاهري: "إننا ننسق مع الحكومة التركية ونحن مستعدون لكل ما يحتاجون إليه كما أننا ننسق مع وزارة الصحة بهذا الخصوص".

ونوه إلى أنه "جرى اختيار هذا المستشفى من وزارة الصحة (التركية) لبنائه هنا في هذه المنطقة (الريحانية) ولدينا مستشفى ميداني آخر في منطقة الإصلاحية (بمدينة غازي عنتاب)".

وقال إن "الإمارات كانت من أوائل الدول التي وصلت إلى تركيا لمد يد العون إليها"، قائلاً إنها "فعلت ذلك لأسباب إنسانية ولأن الإنسان غالٍ ومهم جداً لنا".

وتابع: "ستجدوننا دائماً نمد يد العون لدى وقوع أي كوارث بشرية، كما فعلنا منذ الليلة الأولى للزلزال إذ توجهت فرقنا للمساعدة هنا في تركيا".

واختتم قائلاً: "نحن مع الشعب التركي في كل الظروف وفرقنا ما تزال هنا ولن تغادر.. كان أول فريق يصل إلى هنا تركيا وسيبقون هنا إلى أن تبلغهم الحكومة التركية بالمغادرة".

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدَين.​​​​​​​