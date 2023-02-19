استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز على متن سفينة سياحية السبت متضرري الزلزال الذين سيمكثون فيها.

ورست السفينة السياحية التي تضم 1056 سريراً في ميناء إسكندرون بولاية هاطاي، وجرى تخصيصها من أجل إيواء متضررين من الزلزال.

واستمع الوزير دونماز إلى طلبات المواطنين على متن "الفندق العائم" كما أمضى بعض الوقت مع الأطفال الذين يلهون في غرفة الألعاب.

وغادر الوزير الميناء عقب عقده اجتماعاً مع قائمقام إسكندرون مراد صفا دمير يوراك ومسؤولي السفينة.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.