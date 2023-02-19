تواصل الخطوط الجوية التركية حشد جميع مواردها لمساعدة متضرري الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا، ولذلك أعلنت الشركة التركية عن تمديد رحلات الإجلاء المجانية من المنطقة حتى 1 مارس.

والسبت وفي بيان أكدت الخطوط التركية في تغريدة على حسابها في تويتر تمديد رحلات الإجلاء الجوية إلى المدن الآمنة من مطارات 8 مدن منكوبة ستستمر مجانياً حتى 1 مارس.

كما أعلنت الخطوط الجوية التركية السبت إجلاءها أكثر من 265 ألف شخص من منطقة الزلزال حتى اليوم.

وعبر تويتر أوضح المدير العام للشركة بلال أكشي أن الخطوط التركية سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

ولفت إلى أنه جرى إجلاء 265 ألفاً و754 شخصاً من المنطقة عبر تلك الرحلات، ونقل 143 ألفاً و740 فرداً من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.

كما أشار إلى نقل 10 آلاف و753 طناً من المساعدات عبر 177 رحلة شحن جوي.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.