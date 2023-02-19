أعلن فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي إطلاق حملة تتيح لفاعلي الخير الذين يمتلكون منازل إضافية تخصيصها للمتضررين من كارثة الزلزال مجاناً أو تأجيرها بأسعار مناسبة لهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، مع وزيرَي العمل والضمان الاجتماعي ودات بيلغين، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، بشأن الأنشطة الجارية إثر الكارثة.

ولفت أُقطاي إلى أنه يمكن للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من منزل بالبلاد سواء من المواطنين المقيمين داخل تركيا وخارجها تخصيص منازلهم الإضافية للمتضررين من الزلزال في إطار حملة "بيتي بيتك".

وذكر أنه يمكن للراغبين في المشاركة في الحملة من أصحاب المنازل التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني "evimyuvanolsun.org".

وأوضح أنه سيكون بوسع فاعلي الخير تخصيص منازلهم إما مجاناً وإما تأجيرها بأسعار مناسبة للمتضررين من الزلزال بشكل مؤقت، وذلك بضمانة الدولة.

ولفت إلى أن الدولة ستضمن إخلاء المنزل بعد انتهاء الفترة المحددة وتسليمه لصاحبه، كما سيكون للمنزل تأمين لإصلاح أي أضرار تلحق به.

وأشار إلى أن فاعلي الخير بإمكانهم أيضاً مساعدة الأسر المتضررة من الزلزال على دفع الإيجار عبر هذه المنصة، وبالتالي يمكن من خلال التبرعات تغطية تكاليف المنازل المؤجرة في إطار الحملة.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​