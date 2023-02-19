سياسة
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في اتصال مع نتنياهو.. بلينكن يؤكد ضرورة حل الدولتين
صرّح الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد في مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم واشنطن لمبدأ حل الدولتين ومعارضتها السياسات التي تُعرّض قابلية تطبيقه للخطر.
في اتصال مع نتنياهو.. بلينكن يؤكد ضرورة حل الدولتين
بلينكن يؤكد لنتنياهو "الالتزام القوي" للولايات المتحدة الأمريكية لأمن إسرائيل / صورة: AP
19 فبراير 2023

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ضرورة "حل الدولتين" فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها السبت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسب بيان الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وأوضح برايس أن بلينكن أكد دعم واشنطن لمبدأ حل الدولتين ومعارضتها للسياسات التي تعرّض قابلية تطبيقه للخطر.

وأضاف قائلاً: "الوزير بلينكن شدد على ضرورة اتخاذ الإسرائيليين والفلسطينيين خطوات لإعادة التهدئة، وأشار إلى معارضة واشنطن القوية للإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تصعيد التوتر".

وذكر برايس أن بلينكن ونتنياهو ناقشا أيضاً قضايا إقليمية عديدة، "بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران".

وأكد بلينكن "الالتزام القوي" للولايات المتحدة الأمريكية لأمن إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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