سياسة
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مناورات مشتركة.. واشنطن وسول وطوكيو تبحث إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً
عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعاً في ميونخ لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات. وأعلن الجيش في كوريا الجنوبية إجراء تدريبات جوية مشتركة مع واشنطن تتضمن قاذفة استراتيجية أمريكية الأحد.
مناورات مشتركة.. واشنطن وسول وطوكيو تبحث إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً
وزراء خارجية واشنطن وسول وطوكيو يبحثون إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً / صورة: Reuters
19 فبراير 2023

عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعاً في ميونخ بألمانيا لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، حيث دعا الوزراء الثلاثة لتشديد تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين إن كوريا الشمالية أطلقت السبت صاروخاً باليستياً بعيد المدى، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

وأكد أن كوريا الشمالية ستواجه عقوبات أكثر صرامة من المجتمع الدولي، داعياً بيونغ يانغ لوقف فوري للاستفزازات العسكرية وعودة إلى مباحثات نزع السلاح النووي.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخاً باليستياً مرة أخرى، داعياً المجتمع الدولي لتشديد تنفيذ العقوبات الدولية عليها.

وأفاد بأنه يجب على الدول التي لها تأثير على كوريا الشمالية أن تستخدم نفوذها لإقناع بيونغ يانغ بالتراجع عن مسارها في السنوات الأخيرة.

وأكد التزام واشنطن أمن كوريا الجنوبية واليابان بشكل صارم، وأضاف أن الدول الثلاث ستتخذ الإجراءات المناسبة لتعزيز القدرات الدفاعية وردع الحرب.

وفي هذا الصدد أعلن الجيش في كوريا الجنوبية إجراء تدريبات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة تتضمن قاذفة استراتيجية أمريكية الأحد.

من جانبه صرح وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات أمر صادم وغير مقبول.

وأكد أن الدول الثلاث ستعمل معاً للرد على الاستفزازات الكورية الشمالية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أمس أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ، وطار الصاروخ نحو 900 كيلومتر بزاوية مرتفعة.

وجاءت عملية الإطلاق بعد مرور 48 يوماً من إطلاقها صاروخاً باليستياً قصير المدى في الأول من يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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