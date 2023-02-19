قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأحد إن 10 آلاف و633 سوريّاً عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال.

جاء ذلك في تصريحات خلال جولة تفقدية على مخافر حدودية جنوبي البلاد برفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر.

ولفت أقار إلى أن بعض الجهات المغرضة أطلقت ادعاءات بوجود "تدفق للاجئين عبر الحدود" إلى ولاية هاطاي التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.

وأكد أقار أنه "تبيّن أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة كلياً"، وأنه لا توجد عمليات عبور للاجئين باتجاه تركيا سواء من البوابات الحدودية أو الشريط الحدودي.

ولفت الوزير إلى أن 10 آلاف و633 سورياً عادوا من تركيا إلى بلادهم طواعية بعد الزلزال.

وفي مستهل جولته زار أقار معبر يايلاداغي الحدودي مع سوريا بولاية هاطاي، حيث أكد مسؤولون في المعبر للوزير أقار عدم وجود أي عبور للاجئين باتجاه تركيا من هذه البوابة، وأنه على العكس توجد عمليات عودة نهائية إلى سوريا.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.