قررت الحكومة الأفغانية المؤقتة السيطرة على قواعد القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة في عموم أفغانستان "بقصد" تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن القرار اتُّخذ خلال اجتماع للجنة الاقتصادية للبلاد مع الملا عبد الغني برادار أخوند نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في كابل.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بعد مباحثات مستفيضة تقررت سيطرة وزارة الصناعة والتجارة تدريجياً على ما تبقّى من القواعد العسكرية للقوات الأجنبية بقصد تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة.

وأوضحت أنه لهذا الغرض ستبدأ العمليات التجريبية فقط في قواعد ولايتَي بلخ وكابل.

وتقرر أيضاً، حسب البيان، أن يُكلّف وفد بفحص اكتمال الأعمال المتبقية وجودتها لسد شاه واروس.

وذكر أنه سيُجرى مسح وستُعرض النتائج في الاجتماع اللاحق للجنة الاقتصادية.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك تقرر أن تُحدد لجنتان منفصلتان بقيادة هيئة السكك الحديدية ووزارة الطاقة والمياه المشاريعَ وتُقدّم نتائجها إلى اللجنة الاقتصادية".

وجرى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية مناقشة التقدّم المُحرَز في عديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية، والتي "على وشك الانتهاء"، بينما جرت الموافقة على مخصصات الميزانية للعام المقبل.