سياسة
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بعد عملية مسح واسعة.. كم بلغ عدد المباني المتضررة جرّاء الزلازل في تركيا؟
كشفت السلطات التركية اليوم الأحد تعداد المباني المتضررة من الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد في السادس من فبراير/شباط الجاري، إذ استكملت أعمال تحديد الأضرار في أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية.
بعد عملية مسح واسعة.. كم بلغ عدد المباني المتضررة جرّاء الزلازل في تركيا؟
بعد مسح ملايين المنازل.. كم بلغ عدد المباني المتضررة جراء الزلازل في تركيا؟   / صورة: AA
20 فبراير 2023

كشفت السلطات التركية، الأحد تعداد المباني المتضررة من الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد في السادس من فبراير/شباط الجاري.

وحسب بيان صادر عن وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ التركية، جرى استكمال أعمال تحديد الأضرار في 830 ألفاً و783 مبنى في مناطق الزلازل جنوبي البلاد.

وأضاف البيان أن الفرق المختصة "أكملت أعمال تحديد الأضرار في 3 ملايين و273 ألفاً و605 وحدات مستقلة في تلك المباني".

وجرى إرسال عديد من المهندسين المدنيين المتطوعين من مختلف المؤسسات والمنظمات الذين يرغبون في المشاركة في دراسات تقييم الأضرار إلى المناطق المحددة وفقاً للاحتياجات بعد تقديم التدريب اللازم لهم.

وتبين في الفحوصات أن 384 ألفاً و545 وحدة مستقلة في 105 آلاف و794 مبنى تضررت بشدة مما يتطلب هدمها بشكل عاجل.

كما جرى تحديد 133 ألفاً و575 وحدة مستقلة في 24 ألفاً و464 مبنى تعرضت لأضرار متوسطة، وأن مليوناً و91 ألفاً و720 وحدة مستقلة في 205 آلاف و86 مبنى تعرضت لأضرار طفيفة، ومليون و409 آلاف و654 وحدة مستقلة في 407 آلاف و786 مبنى لم تتعرض لأضرار.

كما تعذّر الكشف عن 254 ألفاً و111 وحدة مستقلة في 87 ألفاً و653 مبنى لعدم إمكانية دخولها.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي أن حكومة البلاد ستبدأ مطلع مارس/آذار القادم بناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال، متعهداً "ببناء كل منزل ومقر عمل تهدم أو أصبح غير صالح للاستخدام وسنسلمه إلى صاحبه".

وفي 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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