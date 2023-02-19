أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، رفقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة لولاية هاطاي التركية لتفقد المنطقة المتضررة من الزلازل.

واستقل جاوش أوغلو بلينكن في قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة جنوب البلاد، حيث استقلا مروحية وانطلقا من القاعدة نحو ولاية هطاي.

ويضم الوفد الأمريكي بجانب بليكين، سفير واشنطن في أنقرة جيفري فليك.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.