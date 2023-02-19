سياسة
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صور | تركيا.. كلاب مدربة لعبت دوراً مهماً في العثور على ناجين تحت الأنقاض
لعبت كلاب البحث والإنقاذ دوراً مهماً وحساساً في عمليات الإنقاذ وشكلت أملاً في العثور على مزيد من الناجين من تحت أنقاض الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.
صور | تركيا.. كلاب مدربة لعبت دوراً مهماً في العثور على ناجين تحت الأنقاض
زلازل تركيا.. كلاب الإنقاذ تلعب دوراً مهماً في العثور على ناجين تحت الأنقاض / صورة: AA
19 فبراير 2023

لعبت الكلاب المدربة مع فرق البحث والإنقاذ دوراً مهماً في إنقاذ مئات الأرواح من تحت أنقاض الزلازل المدمرة التي ضربت مناطق جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري

وعقب الزلازل أرسل عديد من الدول كلاباً مدربة في إطار جهودها لمساعدة تركيا وسوريا.

وشارك في عمليات الإغاثة بالمناطق المنكوبة 388 كلباً مدرباً من 47 دولة.

وأسهمت الكلاب المدربة في إنقاذ مئات العالقين تحت الأنقاض منهم 74 في ولاية قهرمان مرعش وحدها.

كما أسهمت الكلبة المدربة "sıla" (صلة) التركية في إنقاذ 12 شخصاً من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات المتضررة من كارثة الزلازل.

وأصيبت "صلة" بجروح في أقدامها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة وخضعت للعلاج من البيطريين المتطوعين، إذ تواصل المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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