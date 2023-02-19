لعبت الكلاب المدربة مع فرق البحث والإنقاذ دوراً مهماً في إنقاذ مئات الأرواح من تحت أنقاض الزلازل المدمرة التي ضربت مناطق جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري

وعقب الزلازل أرسل عديد من الدول كلاباً مدربة في إطار جهودها لمساعدة تركيا وسوريا.

وشارك في عمليات الإغاثة بالمناطق المنكوبة 388 كلباً مدرباً من 47 دولة.

وأسهمت الكلاب المدربة في إنقاذ مئات العالقين تحت الأنقاض منهم 74 في ولاية قهرمان مرعش وحدها.

كما أسهمت الكلبة المدربة "sıla" (صلة) التركية في إنقاذ 12 شخصاً من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات المتضررة من كارثة الزلازل.

وأصيبت "صلة" بجروح في أقدامها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة وخضعت للعلاج من البيطريين المتطوعين، إذ تواصل المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها.