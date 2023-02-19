سياسة
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شاهد | تركي يأسر قلوب الملايين بمقطع مصور لـ"لحظاته الأخيرة" من تحت الأنقاض
بمقطع فيديو بثه من تحت الأنقاض كسب الشاب التركي طه أردم تعاطف ملايين الأتراك وأسر قلوبهم فما القصة؟
شاهد | تركي يأسر قلوب الملايين بمقطع مصور لـ"لحظاته الأخيرة" من تحت الأنقاض
التركي طه أردم يأسر قلوب الملايين بمقطع مصور لـ"لحظاته الأخيرة" من تحت الأنقاض / صورة: AP
19 فبراير 2023

أسر الشاب التركي طه أردم (17 عاماً) قلوب ملايين الأتراك بمقطع فيديو صوره وهو عالق تحت الأنقاض قال فيه إنه يعتقد إنه لن ينجو لذلك يصور آخر مقطع فيديو في حياته.

استيقظ أردم في أثناء وقوع الزلزال وحاول الفرار إلا أنه اصطدم بشيء وفقد الوعي وعندما استيقظ لاحظ أنه عالق تحت الأنقاض ولا يمكنه التحرك وأنه لن ينجو من تحت الأنقاض بمنزله في ولاية آدي يامان التركية.

وفي المقطع الذي بثه من تحت الأنقاض بعنوان الفيديو الأخير قال أردم: "أعتقد أنني سأموت. فعلت أشياءً كثيرة ندمت عليها كثيراً. ليعفُ الله عني". وفي أثناء تصويره المقطع حدثت عدة هزات ارتدادية قوية.

عقب بثه الفيديو تمكنت فرق الإنقاذ من انتشاله من تحت الأنقاض، وبعدها أنقذت باقي أفراد أسرته.

وفي حوار مع الصحفيين قال أردم إنه عندما استعاد وعيه ظن في البداية أنه يرى كابوساً، ثم أدرك أنه عالق تحت الأنقاض وقطعة كبيرة من الخرسانة فوق ظهره، وقدمه عالقة بين الحجارة فشعر أنه لن ينجو وقرر تصوير "مقطعه الأخير."

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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