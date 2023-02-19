قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إنه شعر بحزن عميق إزاء الدمار الذي شاهده في منطقة الزلازل جنوبي تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بلينكن عبر تويتر حول جولته مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على بذل كل ما في وسعها من أجل المساهمة في أعمال الإنقاذ والإغاثة.

وفي وقت سابق الأحد، توجه الوزيران بلينكن وجاوش أوغلو إلى ولاية هاطاي التركية للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.