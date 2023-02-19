تسهم طائرات شحن عسكرية قطرية في نقل مساعدات دول أخرى إلى ضحايا الزلزال جنوبي تركيا، بجانب المساعدات المقدمة من الدوحة.

وذكرت السفارة التركية في الدوحة عبر تويتر الأحد أن طائرات "C-17" التابعة للقوات الجوية القطرية تقوم بنقل الخيم من الأردن إلى تركيا.

وأوضحت السفارة أن طائرات الشحن القطرية تنقل أيضاً الاحتياجات العاجلة من ألمانيا إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.