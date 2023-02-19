أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفع قيمة المساعدات المقدمة لضحايا الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا إلى 185 مليون دولار.

وقال بلينكن في تغريدة نشرها عبر تويتر الأحد إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار إلى ضحايا الزلازل.

وأضاف: "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعبين التركي والسوري".

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم مساعدات بقيمة 85 مليون دولار لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

وأجرى بلينكن الأحد جولة مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، إلى المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا.​​​​​​​

وقال إنه شعر بحزن عميق إزاء الدمار الذي شاهده في منطقة الزلازل جنوبي تركيا.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على بذل كل ما في وسعها من أجل المساهمة في أعمال الإنقاذ والإغاثة.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.