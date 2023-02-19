سياسة
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الناتو يعلن انطلاق سفينة تحمل منازل متنقلة نحو تركيا
أعلن حلف شمال الأطلسي الأحد، انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من منازل متنقلة خصصها الحلف للمساهمة في إيواء متضرري الزلزال في تركيا.
الناتو يعلن انطلاق سفينة تحمل منازل متنقلة نحو تركيا
الناتو يعلن انطلاق سفينة تحمل منازل متنقلة نحو تركيا / صورة: @JFC_Naples
19 فبراير 2023

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأحد، انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من منازل متنقلة خصصها الحلف للمساهمة في إيواء متضرري الزلزال في تركيا.

ولفت الناتو في بيان، إلى أن السفينة انطلقت من ميناء تارانتو، وعلى متنها 600 منزل متنقل من أصل أكثر من ألف منزل مسبق التجهيز قرر الحلف إرسالها إلى تركيا.

ويهدف الناتو إلى توفير المأوى المؤقت لنحو 4 آلاف شخص على الأقل من خلال تلك المنازل المتنقلة.​ ​​​​​​

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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