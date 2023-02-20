سياسة
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قافلة من 46 شاحنة.. اليونان ترسل مساعدات جديدة إلى ضحايا زلازل تركيا
تواصل اليونان حشد مساعداتها للمناطق المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا، حيث انطلقت الأحد مساعدات إنسانية جديدة من مدينة بيرايوس اليونانية إلى المناطق المتضررة من الكارثة. وتتضمن المساعدات آلاف الأغطية و7.5 طن من الأدوية و2.5 طن من المستلزمات الطبية.
قافلة من 46 شاحنة.. اليونان ترسل مساعدات جديدة إلى ضحايا زلازل تركيا
تتضمن المساعدات اليونانية لتركيا آلاف الأغطية و7.5 طن من الأدوية و2.5 طن من المستلزمات الطبية / صورة: AA
20 فبراير 2023

انطلقت الأحد مساعدات إنسانية جديدة من اليونان إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال جنوبي تركيا.

وقال مراسل الأناضول إن المساعدات انطلقت من ملعب السلام والصداقة بمدينة بيرايوس اليونانية.

وحُمّلت المساعدات على 46 شاحنة في إطار حملة نسقتها رئاسة إقليم أتيكا الذي يضم العاصمة أثينا.

وتتضمن المساعدات آلاف الأغطية و7.5 طن من الأدوية و2.5 طن من المستلزمات الطبية.

وكانت اليونان "من أوائل الدول التي سارعت لعرض المساعدة" بعد كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا، حسب وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو.

كما زار وزير خارجيتها نيكوس ديندياس تركيا منذ أيام للتعبير عن تضامن أثينا مع أنقرة، واطّلع على سير عمليات الإغاثة في ولاية هاطاي المتضررة من الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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