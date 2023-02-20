أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة غير معلنة إلى كييف، الاثنين، قبيل الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا.

والتقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع.

وقال بايدن في تغريدات على تويتر: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الثابت ديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأعلن بايدن خلال لقائه زيلينسكي عن تقديم شحنات أسلحة إضافية إلى أوكرانيا.

ورحّب زيلينسكي بدوره بزيارة بايدن إلى كييف واعتبرها لفتة مهمة للغاية لدعم جميع الأوكرانيين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إنذارات أنظمة الدفاع الجوي دوّت في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن، لكن لم ترد تقارير عن ضربات صاروخية أو جوية من روسيا.

وكان بايدن مع زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثا فيها بضع دقائق، عندما دوّت صفارات الإنذار من دون أن تسبّب ذعراً.

"خسائر فادحة"

من جانب آخر، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن روسيا مُنيت بخسائر "فادحة بشكل غير معتاد" قرب بلدة فوليدار في منطقة دونباس الشرقية التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر/أيلول.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "الوضع معقد جداً، ونواصل القتال. نحطم الغزاة ونلحق بروسيا خسائر فادحة غير عادية".

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الاثنين إن قواتها "صدّت الهجمات الروسية في مناطق بقرية هريانيكيفكا"، لكن الروس واصلوا القصف الشديد للمنطقة بالمدفعية.

دعم حلف الأطلسي

حثّ مسؤولون أوكرانيون على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أعضاء الكونغرس الأمريكي على الضغط على إدارة بايدن لإرسال مقاتلات F-16 إلى كييف، قائلين إن هذه المقاتلات ستعزز قدرة أوكرانيا على ضرب وحدات الصواريخ الروسية بصواريخ أمريكية الصنع.

ورد بايدن الشهر الماضي بالنفي عندما سُئل عما إذا كان سيوافق على طلب أوكرانيا للحصول على مقاتلات F-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية أمس الأحد إن على الولايات المتحدة التركيز على توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة، بدلاً من الطائرات المقاتلة التي تتطلب تدريبات مكثفة.

غير أنهم لم يستبعدوا إرسال مقاتلات F-16.

خطة السلام

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيؤيد خطته للسلام "على الساحة الدولية"، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.

وقال الإليزيه إن ماكرون "كرر تمسكه بخطة السلام المتضمنة عشر نقاط والتي اقترحها الرئيس زيلينسكي، وأكد له أنه سيدعم هذه المبادرة على الساحة الدولية خلال الأحداث الدبلوماسية المقبلة".

وتطرق الرئيسان أيضاً إلى "التذكير الذي حصل (الجمعة في مؤتمر ميونيخ السنوي حول الأمن) لدى الشركاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، بضرورة تعزيز وتسريع وتيرة الدعم العسكري لأوكرانيا والشعب الأوكراني".