أرسل الأردن الاثنين طائرة مساعدات محملة بالمواد الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.

ووفق مراسل الأناضول فإن شحنة الطائرة التي وصلت إلى مطار قهرمان مرعش (جنوب) جمعت المؤسسات التركية العاملة بالمملكة جزءاً منها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية (حكومية).

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان أن "الطائرة التي وصلت إلى قهرمان مرعش حملت 12 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين من الزلازل".

وقال سفير أنقرة بعمان أردام أوزان: "تمكنَّا من جمع 33.6 طن من الاحتياجات الأساسية كالملابس والأغطية ومولدات كهرباء، أضفناها إلى حمولة الهيئة الخيرية الهاشمية".

وأوضح أوزان للأناضول: "منذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة في بلادنا، أعلنّا عن حملة للتبرع بالمساعدات العينية لأهالينا بمناطق الزلزال، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية بالأردن".

وتابع السفير: "نحن مستمرون بحملتنا ما دامت الحاجة تستدعي ذلك"، مقدماً شكره للأردن قيادة وحكومة وشعباً على وقفتهم مع تركيا.

والمؤسسات التركية التي شاركت بجمع المساعدات بالأردن هي وكالة التعاون والتنسيق "تيكا" ومؤسسة وقف المعارف ومعهد يونس إمرة، بإشراف مباشر من سفارة أنقرة بعمان.

ومنذ اليوم الثاني لوقوع الزلزال أرسل الأردن إلى تركيا وسوريا 12 طائرة و28 شاحنة إغاثية و10 سيارات إسعاف، إضافة إلى بدء نقل 10 آلاف خيمة.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.