سياسة
2 دقيقة قراءة
بلينكن: ملتزمون دعم تركيا عقب الزلازل وندرك مخاوف أنقرة بشأن حدودها
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده تقديم الدعم لتركيا عقب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد. ولدى سؤاله عن الدعم المقدم من واشنطن لتنظيم YPG/PKK الإرهابي في سوريا قال بلينكن إن بلاده تدرك المخاوف الأمنية لتركيا بشأن حدودها.
بلينكن: ملتزمون دعم تركيا عقب الزلازل وندرك مخاوف أنقرة بشأن حدودها
بلينكن: ملتزمون دعم تركيا عقب الزلازل وندرك مخاوف أنقرة بشأن حدودها. / صورة: AA
20 فبراير 2023

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التزام بلاده تقديم الدعم لتركيا عقب الزلازل المدمّرة التي ضربت جنوبي البلاد وشمالي سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ولدى سؤاله عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيم YPG/PKK الإرهابي في سوريا، قال بلينكن إن بلاده "تدرك تماماً المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا بشأن حدودها الجنوبية"، وأضاف: "سنواصل العمل معاً من كثب لمعالجة تلك المخاوف".

واستدرك: "في اللحظة الحالية، بالطبع، يركز كلانا بشدة على المساعدة الإنسانية لشعب سوريا الذي عانى مثل الشعب التركي معاناة رهيبة من الزلازل، ونعمل معاً لتقديم أقصى قدر من الدعم الذي يمكن أن نقدّمه لهم".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفع قيمة المساعدات المقدمة لتركيا وسوريا بسبب الزلازل إلى 185 مليون دولار.

وتَوجَّه بلينكن برفقة نظيره التركي مولود جاوش أوغلو الأحد، إلى ولاية هاطاي التركية للاطّلاع على الأضرار الناجمة عن الزلازل.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us