أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن التزام بلاده تقديم الدعم لتركيا عقب الزلازل المدمّرة التي ضربت جنوبي البلاد وشمالي سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ولدى سؤاله عن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنظيم YPG/PKK الإرهابي في سوريا، قال بلينكن إن بلاده "تدرك تماماً المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا بشأن حدودها الجنوبية"، وأضاف: "سنواصل العمل معاً من كثب لمعالجة تلك المخاوف".

واستدرك: "في اللحظة الحالية، بالطبع، يركز كلانا بشدة على المساعدة الإنسانية لشعب سوريا الذي عانى مثل الشعب التركي معاناة رهيبة من الزلازل، ونعمل معاً لتقديم أقصى قدر من الدعم الذي يمكن أن نقدّمه لهم".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفع قيمة المساعدات المقدمة لتركيا وسوريا بسبب الزلازل إلى 185 مليون دولار.

وتَوجَّه بلينكن برفقة نظيره التركي مولود جاوش أوغلو الأحد، إلى ولاية هاطاي التركية للاطّلاع على الأضرار الناجمة عن الزلازل.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.