رفضت الحكومة الفلسطينية إعلان إسرائيل إرساء عطاء تشغيل أموال خاصة بالعمال الفلسطينيين على شركة إسرائيلية خاصة، واعتبرت الخطوة منافية للاتفاقيات الموقعة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء محمد اشتية الاثنين، في مستهَلّ الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمدينة رام الله.

وقال اشتية: "يؤكّد مجلس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية التي بموجبها تم ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال ال تقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل، على شركة إسرائيلية خاصة، هي إجراءات مرفوضة".

واعتبر مجلس الوزراء هذه الإجراءات "مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل تحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً له".

والخميس قالت وزارة العمل الفلسطينية في بيان إن الحكومة الإسرائيلية "أرست عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل، على شركة إسرائيلية خاصة تُدعى عميتم"، دون أن تحدّد وقت الإرساء.

ووصفت الإجراء بأنه "مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل تحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً لها".

من جهته قال الأمين العامّ لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد للأناضول، إن القرار الإسرائيلي متَّخَذ منذ أشهر من طرف واحد بلا رجوع إلى الطرف الفلسطيني، وسيدخل حيز التنفيذ خلال أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف أن الشركة المستحدثة ستحصل على مستحقات العمال من الشركات والمتعهدين بدل وزارة المالية أو التأمين الوطني الإسرائيلي، وستتولى هي صرف الأموال لمستحقيها واقتطاع ما يلزم من رسوم وضرائب.

وذكر سعد 3 تساؤلات عن عمل الشركة: "هل سيشمل عملها مستحقات سابقة للعمال منذ 1973 للعمال تُقدَّر بـ28 مليار دولار؟ كيف سيحصل العمال على حقوقهم؟ ما مدى الشفافية في عمل الشركة؟".

وأشار إلى وجود أكثر من 215 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، تزيد مستحقاتهم الشهرية على مليار و350 مليون شيكل (نحو 383 مليون دولار).

وبروتوكول باريس الاقتصادي هو اتفاق وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، لتنظيم العلاقة بينهما في بنود الضرائب الجمارك والبنوك والعملات المتداولة وحركة التجارة والصادرات والواردات.