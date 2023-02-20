سياسة
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"قضية جديدة واهية".. النهضة التونسية: استدعاء الغنوشي للتحقيق بقضية جديدة
أعلنت "النهضة" التونسية أن السلطات الأمنية استدعت رئيس الحركة راشد الغنوشي للمثول أمامها الثلاثاء للتحقيق في قضية جديدة. وذكر الناطق باسمها عماد الخميري أن التحقيق في القضية الجديدة "بناءً على ادّعاء أحد الأشخاص"، مضيفاً أن "الادعاء غرضه غير واضح".
"قضية جديدة واهية".. النهضة التونسية: استدعاء الغنوشي للتحقيق بقضية جديدة
"لغرض غير واضح".. النهضة التونسية: استدعاء الغنوشي للتحقيق بقضية جديدة. / صورة: Reuters Archive
20 فبراير 2023

أعلنت "النهضة" التونسية أن السلطات الأمنية استدعت رئيس الحركة راشد الغنوشي للمثول أمامها الثلاثاء للتحقيق في قضية جديدة.

جاء ذلك في تصريحات الاثنين، أدلى بها الناطق باسم الحركة عماد الخميري خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.

وقال الخميري: "غداً (الثلاثاء) استدعاء جديد لرئيس البرلمان (السابق) رئيس الحركة راشد الغنوشي للبحث في قضية جديدة واهية بعد أن وقّع على دعوة لفرقة الأبحاث التابعة للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) بثكنة العوينة بالعاصمة تونس للتحقيق معه".

وذكر أن التحقيق في القضية الجديدة جاء "بناءً على ادّعاء أحد الأشخاص (لم يسمِّه)"، مضيفاً أن "مضمون الادعاء غرضه غير واضح".

وأوضح أنه "لا سبب لدعوة الغنوشي من جديد إلا هذه السياسة التي تتعاطى بها السلطة مع الساحة السياسية، ليس مع قادة النهضة فقط بل مع سياسيين وإعلاميين وقضاة"، وفق تعبيره.

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول الأمر حتى ساعة نشر الخبر.

ومنذ أشهر يُلاحَق الغنوشي في عدة قضايا منها قضية شركة "انستالينغو" (مختصة بالإعلام ومتهمة بالإساءة للرئيس قيس سعيد) وقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية جمعية "نما تونس" (جمعية تنموية) بتهمة تبييض أموال.

ويشمل التحقيق في بعض هذه القضايا عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم علي العريض (رئيس الحكومة الأسبق) والحبيب اللوز عضو مجلس الشورى.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادَّة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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