أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقتل 3 أشخاص جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية هاطاي مساء الاثنين، ونقل 213 شخصاً إلى المستشفيات.

وقال صويلو: "تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في 3 مواقع بولاية هاطاي عقب الزلزالين الجديدين".

وضرب زلزالان جديدان الاثنين، بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر، ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ومركزه قضاء دفنه في ولاية هاطاي.

وأشارت إلى أنه وقع الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 16.7 كيلومتر، وشعر به سكان الولايات المحيطة وشمالي سوريا.

ولفتت إلى أن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات.

وعقب الزلزالين قال فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي: "نواصل تحرياتنا عقب الزلزال الجديد في هاطاي، وندعو مواطنينا إلى الابتعاد عن المباني المتضررة".

وفي معرض تعليقه على الأمر قال رحمي دوغان والي هاطاي، إنهم يتلقون بعض البلاغات عقب الزلزال الجديد، مبيّناً أنهم يواصلون التحريات اللازمة.

في هذا الصدد حذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" المواطنين وطلبت منهم الابتعاد عن السواحل احترازاً لخطر ارتفاع مستوى البحر عقب زلزالَي هاطاي.

وقالت في بيان: "كوادرنا متأهبة عقب الزلزال الجديد وتتعامل بسرعة مع الحادثة (...). نواصل عمليات المسح على الأرض".

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.