سياسة
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أردوغان: الخطوة الأولى لبناء 200 ألف منزل بـ11 ولاية في مارس
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة البلاد ستبدأ الخطوة الأولى لبناء 200 ألف منزل في 11 ولاية في مارس/آذار المقبل. ولفت أردوغان إلى استكمال نصب 10 آلاف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلازل، وتَواصُل العمل لإقامة 65 ألفاً أخرى.
أردوغان: الخطوة الأولى لبناء 200 ألف منزل بـ11 ولاية في مارس
أردوغان: الخطوة الأولى لبناء 200 ألف منزل بـ11 ولاية في مارس. / صورة: AA
20 فبراير 2023

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة البلاد ستبدأ الخطوة الأولى لبناء 200 ألف منزل في 11 ولاية في مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا عقب زيارته تُجمُّع منازل سابقة التجهيز لصالح ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط الجاري، برفقة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.

وأشار أردوغان إلى أن نحو ثلث قهرمان مرعش بات غير صالح للسكن جراء الزلزال المزدوج.

ولفت إلى استكمال نصب 10 آلاف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، وتَواصُل العمل لإقامة 65 ألفاً أخرى.

وأضاف: "سنرفع الرقم إلى 100 ألف، وفي حال الحاجة فسنرفعه إلى 200 ألف".

وأكّد أنهم وصلوا إلى مرحلة بدء الخطوات الملموسة للمنازل الدائمة، وقال: "سنبدأ إن شاء الله في وضع حجر الأساس لـ45 ألفاً و67 منزلاً في مارس بقهرمان مرعش وبدء بنائها".

وشدّد على أن المنازل ستُبنى في أماكن آمنة، وبحيث لا تتجاوز 3 أو 4 طوابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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