سياسة
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نائب الرئيس التركي: 20 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الجديد في هاطاي
قال فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، إن 20 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الجديد الذي وقع في ولاية هاطاي مساء الاثنين.
نائب الرئيس التركي: 20 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الجديد في هاطاي
نائب الرئيس التركي: 20 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الجديد في هاطاي / صورة: AA
21 فبراير 2023

قال فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، إن 20 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الجديد الذي وقع في ولاية هاطاي مساء الاثنين.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، أن منطقة دفنه بولاية هاطاي، شهدت مساء الاثنين زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجة، تبعته 20 هزة ارتدادية.

وأوضح أن المشافي استقبلت 8 جرحى عقب الزلزالين الجديدين في هاطاي.

ومساء الاثنين ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر ولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ومركزه قضاء دفنه في ولاية هطاي.

وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في قضاء صمانداغ بهاطاي.

وأوضح أُقطاي كذلك أنهم تلقوا 28 بلاغاً منذ وقوع الزلزال الجديد، مبيّناً أنهم يُجرُون التحريات اللازمة في ما يتعلق بكل بلاغ يتلقونه.

وجدّد المسؤول التركي تحذيره من دخول المباني في مناطق الزلزال، بخاصة تلك المتضررة من الزلزال الأول.

وأشار إلى أن الزلزال الجديد الذي شهدته هاطاي مساء الاثنين، هو زلزال مستقلّ عن نظيره الأول الذي وقع في السادس من فبراير/شباط الجاري، وليس هزة ارتدادية له.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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