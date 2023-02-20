سياسة
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زلزال هاطاي.. ارتفاع عدد القتلى إلى 6 وتسجيل 90 هزة ارتدادية
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي وقع مساء الاثنين في ولاية هاطاي إلى 6 قتلى و294 مصاباً، وشهدت الولاية زلزالاً بقوة 6.4 درجة تبعته 90 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجة.
زلزال هاطاي.. ارتفاع عدد القتلى إلى 6 وتسجيل 90 هزة ارتدادية
أعلنت أفاد تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجة على مقياس ريختر عقب الزلزال / صورة: AA / صورة: AFP
20 فبراير 2023

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" إن عدد قتلى الزلزال الذي وقع مساء الاثنين في ولاية هاطاي ارتفع إلى 6 قتلى في حين جرى تسجيل 294 إصابة بينها 18 حالة خطيرة.

وأعلنت أفاد تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجة على مقياس ريختر عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هاطاي الاثنين بقوة 6.4 درجة.

ولفتت إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلاً إلى المنطقة من أجل المواطنين، مؤكدةً استمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جواً وبراً.

وشعر سكان لبنان مساء الاثنين بهزة أرضية قوية، وهُرع بعضهم إلى الشوارع خوفاً من انهيار المباني، بالتزامن مع وقوع زلزال هاطاي جنوبي تركيا، وتواردت أنباء عن شعور سكان في سوريا وفلسطين ومصر بهزة أرضية.

ويأتي الزلزال الجديد في هاطاي، بعد أسبوعين من زلزالين ضربا ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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