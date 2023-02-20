أعلن وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كريشجي، عدم تعرض السدود في ولاية هاطاي لأي أضرار بعد زلزال ضرب الولاية بقوة 6.4 درجات، الإثنين.

وعبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أكد كريشجي أن العاملين في مرافق السدود بولاية هاطاي تفقدوا على الفور سلامة السدود بالولاية بعد الزلزال.

وقال: "ما من وضع يهدد سلامة سدودنا في هاطاي".

ومساء الاثنين ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات ولاية هاطاي التركية (جنوب) تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وأدى الزلزال إلى وفاة 3 أشخاص في حصيلة غير نهائية ونقل 213 إلى المستشفيات.

ويأتي الزلزال الجديد في هاطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.