أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إصابة 294 شخصاً بينهم 18 في حالة حرجة إثر زلزال ضرب ولاية هاطاي (جنوب)، الإثنين، بقوة 6.4 درجات.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أكد قوجة نقل المصابين إلى المشافي القريبة براً وجواً.

وأضاف أن جميع المشافي الميدانية في المنطقة تواصل تقديم خدماتها للمواطنين.

على الصعيد نفسه، زار الوزير التركي مستشفى ميدانياً في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هاطاي.

واطلع قوجة على سير أعمال معالجة منكوبي الزلزال واستقبالهم في المستشفى، واطمأن على سلامة عدد من المصابين.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات ولاية هاطاي التركية (جنوب) تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وأدى الزلزال إلى مصرع 3 أشخاص في حصيلة غير نهائية، مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ.

ويأتي الزلزال الجديد في هاطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.