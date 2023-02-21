صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بأن مساعدات بلاده لتركيا ستتواصل، إثر الزلزال الجديد الذي ضرب الجنوب التركي، مساء الاثنين.

وقال سوليفان في تغريدة عبر تويتر: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء الواردة عن الزلزال الذي ضرب مناطق كانت بالأصل مدمرة (بفعل زلزال سابق) في تركيا وسوريا".

وأكد في هذا الإطار أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الكامل للمناطق المتضررة.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هاطاي التركية (جنوب) تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وأدى الزلزال إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة، بحسب "آفاد"، ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

ويأتي الزلزال الجديد في هاطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.