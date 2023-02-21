سياسة
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رغم تحذيرات المعارضة.. الكنيست يقر قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل
أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين، مشروع قانون لإجراء إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي طرحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويقول منتقدو نتنياهو، إنه يسعى إلى تغييرات قضائية ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل.
رغم تحذيرات المعارضة.. الكنيست يقر قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل
كتب نتنياهو على تويتر بعد التصويت الأوّلي "ليلة عظيمة ويوم عظيم". / صورة: Reuters
21 فبراير 2023

صوّت البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، لصالح المضي قدماً في إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي أقرتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية، لكنها أثارت احتجاجات حاشدة.

وتعهدت المعارضة في إسرائيل "بالقتال من أجل روح الأمة" باحتجاجات جديدة مع استعداد البرلمان لإجراء قراءة أولية، الاثنين، على تغييرات في النظام القضائي تدعمها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية القومية المتطرفة.

وكتب نتنياهو على تويتر بعد التصويت الأوّلي: "ليلة عظيمة ويوم عظيم".

ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعَي قانون أحدهما لتعديل "قانون أساسي" شبه دستوري بشأن النظام القضائي والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة.

وبحلول الظهيرة، تدفق آلاف من المواطنين يحملون أعلام إسرائيل ولافتات "توقفوا" على البرلمان للاحتجاج على التصويت المتوقع إجراؤه في وقت لاحق من اليوم.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماماً.

وتراجع الشيقل واحداً بالمئة أمام الدولار، وبالنظر إلى عدم الاستقرار الذي عم البلاد بسبب الخلاف على تلك التغييرات، حذر كثير من الخبراء الاقتصاديين وشخصيات بارزة من شركات تكنولوجية ومن القطاع المصرفي من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل. لكن شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم قللت من أهمية ذلك.

وقال موشيه جافني رئيس لجنة المالية في الكنيست وزعيم حزب يهودت هتوراة المتطرف "لا صلة بين إصلاحات النظام القضائي وأي مشكلة تطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي.. أي محاولة للربط بين الأمرين مُسيّسة".

واحتج نواب من المعارضة على تصريحات جافني ووصفوا اللجنة بأنها "سيرك".

وقبل جلسة التصويت، نشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجه إلى الكنيست. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثمانية أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط وإنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.

وقال نتنياهو في بيان "المتظاهرون الذين يتكلمون عن الديمقراطية هم أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون نواباً منتخَبين من ممارسة حق أساسي في الديمقراطية ألا وهو التصويت".

وتقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة. ويقول منتقدون إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يسعى إلى التغييرات القضائية التي ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على تويتر أن المظاهرات ستتصاعد "في الكفاح من أجل (الحفاظ على) روح الأمة".

وحث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الحكومة والمعارضة مراراً على إجراء محادثات للتسوية. وعبر الجانبان عن استعدادهما لذلك لكنهما لم يتفقا حول شروطه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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