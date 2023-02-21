أعلن وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التي وقعت جنوبي تركيا مساء الاثنين، وشعر بها سكان دول عدة في المنطقة.

وكلف الوزير المسؤولين عن إدارة هذه المؤسسات بالكشف الهندسي مرة أخرى على المباني التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة الطلاب لم تكن ظاهرة في الكشف الأول.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، دعا الوزير إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطراً على المباني التعليمية.

وضرب، الاثنين، زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا، متسبباً في مقتل 3 أفراد وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وشعر بالهزة سكان سوريا والأردن ولبنان ومصر وإسرائيل.

ووفق وكالة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، فإن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هاطاي. فيما وقع الزلزال الثاني بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهاطاي.

ولفتت الوكالة إلى أن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات.